Mourinho pensa em Rui Patrício

José Mourinho continua a planear a próxima época na Roma e já pensa em possíveis reforços. Desta feita, o ‘Calciomercato’ adianta que o Special One quer reforçar a baliza e tem Rui Patrício na lista de alvos. É apontado que o guardião do Wolves poderia rumar à capital italiana por um valor a rondar os 10 M€.

Enquanto descansa em casa, Mourinho analisa a equipa que irá orientar em 2021/22 e publicou no Instagram um vídeo com a legenda "a estudar", em que surge a observar um jogo da Roma com a Atalanta. Sobre a próxima época, a imprensa italiana avança que Mou pretende contratar Marco Amelia para adjunto. O ex-guardião foi orientado pelo luso no Chelsea, em 2015, e é atualmente técnico do Livorno.

Ontem, no jogo que encerrou a 36ª jornada da Serie A, o Crotone venceu (2-1) o Verona. Pedro Pereira foi titular no emblema da casa, enquanto Miguel Veloso ficou no banco nos visitantes.