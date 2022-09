Mourinho: «Podíamos ter ganho de outra forma»

Depois de duas derrotas, uma para a Serie A e outra para Liga Europa, a Roma voltou a ganhar e, no final do jogo, José Mourinho estava naturalmente satisfeito pelos 3 pontos conquistados. Ainda assim, o técnico português assume que o resultado diante do Empoli podia ter sido outro que não o"Podíamos ter ganho de outra forma, com maior tranquilidade. Se conseguissemos chegar aos 3-1 poderíamos ter gerido melhor tendo em vista o jogo de quinta-feira. Mas o importante era vencer hoje. Sofremos. Sete minutos de compensação para uma equipa que está a ganhar é muito, mas conseguimos aguentar bem. Quero felicitar o Zanetti, porque o seu Empoli é um adversário duro de se defrontar, mas no final merecemos a vitória", comentou o técnico português.De olho no jogo de quinta-feira, da Liga Europa, diante do HJK Helsínquia, Mourinho garante que não serão favas contadas. "A forma como estas equipas trabalham, as chamadas equipas secundárias, mudou. Na Europa antigamente quando apanhavas uma equipa escandinava a vitória era já algo garantido. Mas agora todos sabem o que os grandes estão a fazer, está apenas ao alcance de um clique nas redes sociais".A fechar, Mourinho assumiu as dificuldades que enfrenta em termos de opções. "A sequência de pontos não é um problema. Claro que a Udinese era um jogo complicado fora de casa. Estávamos a apontar para pontos e falhámos. Todos os jogos são difíceis e aqui também estivemos em risco de perder 2 pontos. Em termos de nível de jogo somos uma equipa com imensas dificuldades que não esperavamos. E se perdemos jogar ficamos em problemas. Quero agradecer ao Zaniolo pelo esforço que fez para estar aqui. Antes do segundo golo ele estava pronto a entrar para ajudar a equipa. O Wijnaldum era um jogador chave para nós e lesionou-se. O Cristante e o Matic são dois jogadores fantásticos, mas na nossa ideia de jogo não é fácil colocá-los a jogar juntos. E depois com as lesões do Zalewski e do Karsdorp estamos sem soluções nas alas. Há dificuldades, em dois temos um jogo para ganhar e em quatro a Atalanta, que não está nas taças. São dificuldades que equipas pequenas não têm, podem preparar esses jogos com outro potencial. Mas prefiro ter dificuldades, ficar no limite para jogar também à quinta".