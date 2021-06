Mourinho quer fazer a pré-época nos EUA e ficar no seu hotel favorito em Beverly Hills

A pré-temporada da Roma vai ficar definida nos próximos dias mas, segundo o 'Corriere dello Sport', José Mourinho quer incluir na preparação uma digressão aos Estados Unidos.





É verdade que nesta altura não é fácil deslocar uma equipa de futebol para a Califórnia, mas os donos do clube - que são norte-americanos - ponderam resolver o problema com um charter. Uma solução que não é barata, mas que pode ser rentabilizada com os jogos particulares. Um deles, que está a ser negociado, seria com uma seleção de jogadores da MLS.A Roma ficaria instalada no hotel preferido de Mourinho, o Montage, em Beverly Hills.Não é a primeira vez que Mourinho faz treinos de verão nas instalações da UCLA, a universidade de Los Angeles. O treinador português já lá esteve com o Inter, com o Real Madrid, com o Chelsea e com o Manchester United.Numa entrevista em 2017 o treinador português explicou por que gosta daquelas instalações. "Neste campus temos de tudo. O equipamento e a organização são perfeitos. Desde 2004, a primeira vez que cá vim, que estou à espera do primeiro erro que me faça mudar de ideias."