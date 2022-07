Mourinho quer mais: treinador diz estar "frustrado" com atuação da Roma no mercado

José Mourinho admitiu sentir-se "frustrado" com as incursões da Roma neste mercado de verão. Os giallorossi garantiram 'apenas' o médio Nemanja Matic, o defesa Zeki Çelik e o guarda-redes Mile Svilar, dois deles a custo zero.O nome do clube tem sido associado a outros jogadores, mas a verdade é que não há desenvolvimentos. A saída de Nicolò Zaniolo para a Juventus podia libertar fundos para uma atuação mais contundente no mercado.Confrontado pelo 'Corriere dello Sport' com este assunto, Mourinho começou por sorrir: "Conseguem ver pela minha expressão se estou preocupado?"Depois acrescentou: "Estou um bocadinho frustrado com o mercado. Mas não se preocupen, não se preocupem."A Roma tem tentado as contratações de Gonçalo Guedes, do Valencia, e Domenico Berardi, do Sassuolo. O clube está também de olho em Paulo Dybala, que ficou livre depois de terminar contrato com a Juventus.