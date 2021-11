Mourinho quer reforçar Roma no mercado de inverno e pode ir à 'pesca' no Real Madrid

A Roma segue numa série de resultados negativos, e a prestação da equipa é algo que começa a preocupar José Mourinho, que já tem em vista alguns alvos para 'atacar' no mercado de inverno. O 'Corriere dello Sport' avança que o português e Tiago Pinto estão insatisfeitos com a profundidade do plantel, e o facto do treinador luso ter começado os últimos quatro jogos da Serie A com o mesmo onze inicial dá sinais disso mesmo.





A mesma fonte adianta que, apesar da má forma do ataque romano, o técnico "não está disposto" a fazer alterações. Nesse sentido, Mourinho deverá continuar a apostar em Tammy Abraham e Shomurodov, ao contrário do que deverá acontecer no meio-campo e no setor mais recuado. Ceballos e Nacho, do Real Madrid, são duas peças que Mourinho procura para encaixar no seu 'puzzle', enquanto Zakaria, Pedersen, Loftus-Cheek e Harry Winks, que chegou a trabalhar com o português no Tottenham, são nomes que, segundo o diário italiano, vão ganhando força na agenda da Roma. Rudiger também é uma hipótese, mas o ordenado elevado e o interesse de outros clubes poderá ser um entrave.Recorde-se que a Roma ocupa, nesta altura, a 4.ª posição da Serie A com 19 pontos, menos 12 que os líderes Nápoles e Milan. Na Conference League, os comandados de José Mourinho são segundos colocados de um grupo com CSKA Sófia, Zorya e Bodo/Glimt.