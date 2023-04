Mourinho salva Roma de multa ainda mais pesada: clube paga 8 mil euros por cânticos racistas

A Roma foi multada em 8 mil euros na sequência dos cânticos racistas dos seus adeptos visando Dejan Stankovic, treinador da Sampdoria, sendo que o castigo podia ter sido bem pior, pois foi mitigado pela intervenção de José Mourinho.Os adeptos insultaram Stankovic, apelidando-o de cigano, mas o treinador português - que treinou o antigo médio sérvio no Inter - mandou-os calar.Depois, na conferência de imprensa Mourinho não escondeu o incómodo com o que se passou em campo e explicou que Stankovic é seu "amigo"."A sanção foi mitigada porque os cânticos não foram repetidos depois da intervenção do treinador", escreveu o órgão disciplinar na federação no acórdão.