Mourinho sem mãos a medir entre casos de covid, lesões e suspensões: «É demais!»

A Roma de José Mourinho joga amanhã uma importante cartada na Conference League, pois se ganhar ao CSKA Sofia, e o Bodo perder pontos diante do Zorya, a equipa italiana apura-se diretamente para a próxima fase e evita, assim, a ida ao playoff. Mas o treinador português admite que nos últimos tempos as coisas não têm sido fáceis nos giallorossi..."Temos de ir para ganhar. Depois, se o Bodo vencer, seremos segundos e teremos de ir ao playoff em fevereiro. Mas também pode acontecer que o Bodo não vença e nós também não...", explicou esta quarta-feira o técnico, em conferência de imprensa.A Roma passa por um mau momento, com jogadores lesionados, outros com covid... A equipa vem de duas derrotas no campeonato. "Sabemos quais são as nossas dificuldades. Com tantas lesões, cada jogador que perdemos é um desastre. Temos de descansar alguns, posso dizer-vos já que o Rui Patrício, o Chris Smalling e o Henrikh Mkhitaryan não vão viajar connosco.""Vamos com a melhor equipa possível para ganhar o jogo. Conhecemos as dificuldades, mas o covid, as lesões e as suspensões... É demais! Sobretudo quando se joga frente a uma equipa como o Inter", acrescentou Mourinho, referindo-se à última partida da Serie A, que a Roma perdeu em casa, por 3-0."Mas queremos dar aos adeptos algo diferente dos resultados que temos tido. É fácil apoiar uma equipa que ganha sempre, mas é difícil quando os resultados não são os melhores. Mas sabíamos desde o início o que nos esperava...", concluiu.