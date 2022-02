Mourinho: «Só posso agradecer e nunca esconder a minha eterna relação com o Inter»

A Roma saiu derrotada do terreno do Inter naquele que foi o reencontro de José Mourinho com a sua antiga casa. O conjunto romano perdeu por 2-0 e caiu na Taça de Itália.O técnico português falou sobre um jogo de emoções. "Esta noite há duas sensações diferentes que podem coexistir juntas, a emocional e a do campo. A forma como Zhang, Marotta e Zanetti me receberam, a surpresa, a forma como toda a gente me tratou: posso só agradecer e nunca esconder minha eterna relação com a Inter. Mas eu vim aqui para ganhar com a minha Roma. Não conseguimos, mas fora os primeiros cinco minutos, vi uma Roma que jogou muito bem frente a uma equipa contra a qual não é nada fácil fazê-lo. Também controlámos a bola, obviamente criando pouco porque pela frente havia um grande adversário. Depois veio o segundo golo que mudou o jogo, mesmo o do árbitro que esta noite esteve muito bem", salientou o português.Apesar do agrado pelo carinho com que foi recebido pelos adeptos do Inter, Mourinho sai triste com a eliminação. "Um belo San Siro que disse que este estádio é sempre a minha casa. Mas não quero esquecer que também amo a Roma e lamento a eliminação", lembrou o Special One.