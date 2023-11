Mourinho sobre Ancelotti: «Só um louco deixaria o Real Madrid quando ainda é desejado. Esse louco fui eu»

José Mourinho concedeu esta quarta-feira uma grande entrevista à RAI, onde falou sobre o seu percurso na Roma, com quem tem contrato até junho do próximo ano --, sublinhou o sentimento especial que tem para com o clube e as suas gentes e ainda revelou que um dia acabará a treinar na Arábia Saudita, sem dar mais detalhes sobre o possível 'timing' desta mudança na carreira."Há algo de especial aqui [na Roma]. Estas gentes conseguem mudar por completo a temperatura do teu corpo com o seu calor. Eu amo as pessoas desta cidade e é por isso que eu não tenho qualquer problema em dizer que Roma é muito especial para mim e na minha carreira. Penso, de facto, que a Roma é demasiado criticada. Há qualquer coisa no interior que abre um pouco a porta a estas situações, mas a Roma é demasiado criticada e Mourinho também. Um pequeno exemplo: para algumas pessoas, o nosso apuramento para a final da Liga Europa foi muito fácil [de alcançar]", começou por dizer o treinador português, falando de seguida sobre a possibilidade de mudar-se para um clube da Arábia Saudita: "Vou dizer-vos a verdade, acho que um dia irei para a Arábia Saudita. No entanto, quando digo "um dia" não me refiro a amanhã ou mesmo depois de amanhã."Com Carlo Ancelotti cada vez mais perto da porta da saída do Real Madrid, como tem sido recorrentemente avançado pela imprensa internacional, José Mourinho acabou por ser um dos nomes colocados em cima da mesa para assumir o comando técnico dos merengues, um clube que bem conhece. Apesar de assumir-se madridista, Special One afirmou que o italiano é "o treinador perfeito" para o clube, recordando o momento em que decidiu abandonar o Real Madrid quando ainda era desejado pela direção: "Penso que só um louco deixaria o Real Madrid quando ainda é desejado. E esse louco fui eu, o único que depois de três anos com um presidente que ainda me queria, e José Sanchez também, decidi sair. Tenho a certeza de que, ao primeiro sinal de Florentino, Carlo ficará, porque ele é perfeito para o Real Madrid e o Real Madrid é perfeito para ele".E prosseguiu: "Se posso ir para o Real Madrid? Quando se tem um super treinador, porque é que se há-de pensar noutra pessoa? Conhecendo Florentino Pérez, e conheço-o muito bem, é um homem super inteligente. Se lermos os jornais, ele tem ideias muito claras. Como madridista, e como amigo de Ancelotti, espero que a época corra muito bem e que no próximo ano Carlo ainda lá esteja, porque é o treinador perfeito para o Real Madrid."Habituado às constantes críticas que recebe desde o dia em que se tornou treinador principal, José Mourinho aproveitou ainda para mandar um recado aos "pseudo-adeptos e pseudo-intelectuais do futebol", quando comentava o percurso que a Roma tem vindo a fazer nas competições internacionais desde que chegou ao clube da capital italiana. "Vejam, por exemplo, o que Red Bull Salzburg tem feito nesta Liga dos Campeões, a Real Sociedad também, assim como o Feyenoord, que ainda está a na disputa, e o Bayer Leverkusen também. Penso que o último jogo que perderam foi contra a Roma. Se eu fosse outro treinador, noutro clube com um perfil diferente, seria uma narrativa completamente diferente. Mas isso não é um problema para mim, porque lidei com isso durante toda a minha carreira. Já estava habituado há 10 anos, por isso não pode ser um problema agora. No entanto, penso que é um problema para a Roma enquanto clube, porque merece muito mais elogios. É um problema para os adeptos, que também merecem muito mais. Mas é uma alegria para os pseudo-adeptos e pseudo-intelectuais do futebol que nos criticam", terminou.