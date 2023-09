Mourinho sobre nova lesão de Renato Sanches: «Ele está sempre em risco, é difícil entender»

A Roma venceu em Tiraspol, diante do Sheriff, por 2-1, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga Europa. Renato Sanches foi titular mas acabou por sair lesionado ao minuto 28, devido a uma lesão muscular na coxa direita, sendo substituído pelo argentino Leandro Paredes.Após o final do encontro, José Mourinho comentou a nova lesão do médio português, ele que tinha regressado aos relvados há apenas uma semana: "Eles [Renato Sanches e Aouar] têm de jogar, precisam de ritmo e intensidade. O Renato é isto, está sempre em risco, é difícil de entender. O Bayern não o entendeu, o PSG não o entendeu e nós temos dificuldades. Jogou 45 minutos no domingo, depois teve três dias de descanso e saiu aos 27 minutos. Ele está sempre em dúvida, é difícil de perceber o porquê de estar sempre lesionado. Aouar jogou o tempo necessário para recuperar o ritmo do jogo".