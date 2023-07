Mourinho tem de fazer omeletas sem ovos: Roma com recursos limitados para transferências

A Roma não pode atuar no mercado como alguns dos principais clubes italianos, mercê das limitações financeiras decorrentes de um acordo feito com a UEFA, segundo escreve o 'Corriere dello Sport'.Os 'giallorossi' têm atuado de forma moderada nestes dias de mercado, tendo garantido Rasmus Kristensen por empréstimo junto do Leeds e Evan Ndicka e Houssem Aouar a custo zero.José Mourinho gostava de contar com jogadores como Gianluca Scamacca ou Alvaro Morata e o clube tenta garanti-los por empréstimo.A Roma não pode gastar muito dinheiro no mercado de transferências devido a um acordo feito com a UEFA, em setembro do ano passado, no âmbito do fair-play financeiro.Estes problemas foram herdados da direção anterior e têm limitado as contratações desde janeiro de 2022.As recentes contratações ou foram a custo zero, como Paulo Dybala, ou por empréstimo, como Georginio Wijnaldum, que chegou cedido pelo PSG. Apenas pagou por Zeki Celik, que chegou do Lille.A Roma excedeu por pouco os limites do fair-play financeiro na última época, mas vai 'escapar' com o pagamento de uma pequena multa. As limitações financeiras são para continuar, por isso Mourinho e Tiago Pinto vão ter de puxar pela cabeça para reforçar a equipa este verão.