Mourinho: «Tiago Pinto disse coisas numa entrevista que nenhum treinador gosta de ouvir»

José Mourinho abriu o livro depois da vitória de ontem da Roma sobre a Fiorentina. O treinador português admitiu que a equipa precisa de reforços, mas que o clube não tem dinheiro para ir ao mercado, pelo que não espera receber ninguém durante este mês de janeiro. O técnico desmentiu, igualmente, notícias que deram conta de um alegado desentendimento com o diretor desportivo, Tiago Pinto.Primeiro falou do jogo: "Tentei manter a calma porque tenho medo do Rossi [o quarto árbitro]", explicou Mourinho. "Sei que às vezes digo algumas palavras duras, não sou um santo, mas não gosto de ser expulso.""Defendemos bem, estivemos sempre no controlo do jogo, não tivemos de lidar com situações muito complicadas. Mas gostava de ver mais qualidade, mais jogadores que queiram ter a bola nos pés. Em termos táticos e de motivação, só posso dizer bem dos meus jogadores. Mas gostava de ter um pouco mais de qualidade e confiança nas situações em que temos bola", acrescentou o treinador.Mourinho deixou o 'recado', mas depois admitiu que não espera grande coisa deste mercado: "Não espero que venha ninguém. O diretor [Tiago Pinto] foi muito honesto e direto, ele disse coisas numa entrevista que nenhum treinador gosta de ouvir. Os treinadores gostam de ouvir que temos muito dinheiro, que podemos comprar a opção 'A', 'B', 'C' ou 'D' para construir uma equipa incrível. Esse é o sonho."E prosseguiu, dando a entender que gostava de receber um bom avançado: "Já trabalhei em clubes com fundos praticamente ilimitados. Há cada vez mais clubes assim nos nossos dias, mas não é o nosso caso. Nós trabalhamos, damos o máximo. Trabalhamos com o que temos. Depois do Mundial tivemos três jogos - com o Bolonha, com o Génova e com a Fiorentina - em que não sofremos golos. Isso deu-nos hipóteses de ganhar porque nós não marcamos golos."Será que Mourinho sabia que a situação na Roma era esta? "Não quero falar disso. Apenas quero dizer que é uma absoluta mentira a sugestão de que existam problemas entre mim e o diretor [Tiago Pinto]. As pessoas não podem ser criticadas por falar de forma honesta."Face à falta de reforços, Mourinho tem recorrido a alguns jovens da formação, sobretudo para colmatar problemas na defesa. "Para termos qualidade temos de deixar as crianças crescerem. O Tahirovic [19 anos] tem qualidade. Queríamos um defesa que passasse melhor a bola e o Kumbulla [22 anos] é provavelmente um dos que o faz melhor, mas precisamos do Ibanez por causa da sua calma e determinação. Precisamos de uma solução, não podemos comprar o Mudryk [garantido pelo Chelsea] por 100 milhões de euros."Mourinho foi questionado se uma mudança tática no setor mais recuado podia ajudar. "Não, porque temos muitos jogadores que não podem trabalhar num sistema de quatro defesas. Tenho de esconder os nossos problemas."