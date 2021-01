Nova polémica de Zaniolo nas redes sociais com atriz italiana

Depois de no início de 2021 ter apagado a sua conta no Instagram, devido ao alegado romance com a atriz Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo tinha voltado a ativar aquela plataforma e até chegou a anunciar que tinha testado positivo à Covid-19, mas este post foi entretanto retirado assim com um que dava conta de mais um passo no romance com Ghenea.





Segundo a imprensa italiana, durante a noite de segunda-feira o futebolista da Roma apagou a publicação que horas antes tinha colocado a anunciar que estava assintomático. Apanhada foi também a publicação que, dizem, ter sido dedicada a Madalina Ghenea, atriz e modelo italiana com quem alegadamente tem um romance Ghenea já veio a público desmentir qualquer relação com o futebolista, que deixou a namorada, grávida.