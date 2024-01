Oficial: Danielle De Rossi é o novo treinador da Roma e já dá treino à tarde

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.



Danielle De Rossi é o senhor que se segue no comando técnico da Roma. Poucas horas depois de comunicar o despedimento de José Mourinho, o clube italiano chegou a acordo com o antigo jogador do clube, que assinou o contrato hoje e vai liderar o treino da tarde, agendado para as 17 horas locais, menos uma em Portugal Continental.O técnico tem um vínculo válido até ao final da época, com opção por mais uma temporada, que será automaticamente acionada se conseguir o apuramento direto para a Liga dos Campeões ou conquistar um troféu.O antigo capitão da Roma, de 40 anos, fez praticamente toda a carreira de jogador nos giallorossi, entre 2000 e 2019, tendo pendurado as chuteiras no Boca Juniors, em 2019.Campeão do Mundo por Itália em 2006, De Rossi estreou-se como treinador precisamente na seleção, como adjunto de Roberto Mancini. Depois, liderou a SPAL na Serie B, entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023.