Pai de avançado do Génova invade centro de treinos da Roma armado com barra de ferro

A imprensa italiana relata esta terça-feira que o pai de Gianluca Scamacca, avançado que joga no Génova por empréstimo do Sassuolo, foi ontem preso depois de entrar no centro de treinos da Roma armado com uma barra de ferro e destruído quatro ou cinco carros no estacionamento.





O jornal 'Il Messaggero' conta que houve momentos de pânico depois de o homem - que vestia uma camisola do Sassuolo - passar as barreiras logo à entrada.Ele foi direito ao parque de estacionamento e partiu os vidros de quatro ou cinco carros, incluindo o de Tiago Pinto, o diretor desportivo da equipa italiana.Depois, dirigiu-se a um campo onde treinava uma equipa de jovens, deixando os rapazes e os treinadores em choque.A polícia chegou poucos minutos depois e prendeu o homem, que não tinha qualquer documento consigo, mas que acabou por ser identificado como o pai de Gianluca Scamacca, futebolista que passou pelos escalões de formação da Roma.Não se sabe o motivo do ataque, mas a polícia está a investigar o caso.