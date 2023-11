Pai de Julen Jon: «O meu filho diz-me que Mourinho recebe muito bem os jovens e tenta ajudá-los»

Julen Guerrero López, antigo internacional espanhol e figura histórica do Athletic Bilbao, clube pelo qual alinhou em 430 partidas, concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal espanhol 'AS', onde elogiou José Mourinho. O que serviu de mote para os elogios ao treinador português da Roma foi a transferência do seu filho, Julen Jon Guerrero, para o clube italiano no último mercado de transferências, por empréstimo do Real Madrid.





"Sim, já treinou vários dias [com a equipa principal] e a verdade é que tem sido muito bem tratado. Pelo o que o meu filho me conta, Mourinho recebe muito bem os jovens, tenta ajudá-los, e bom, toda a experiência que vai acumular nos treinos com ele e com os jogadores da equipa principal será certamente proveitosa para ele", frisou, sublinhando que a mudança para Itália será enriquecedora para o ainda jovem jogador, que alinha maioritariamente pela equipa sub-19 da Roma: "Bem, a verdade é que vai tudo bem. É uma experiência positiva. Ires para outro país, poderes experienciar uma outra forma de olhar para o futebol, outra forma de trabalhar. Também vives uma experiência sozinho, e isso também te ajuda a evoluir a nível pessoal. Creio que é isso mesmo que se trata neste caso, de que seja uma experiência proveitosa. E nesse sentido tem vindo a trabalhar todos os dias, tratando de continuar a crescer. Afinal, é esse o principal objetivo."