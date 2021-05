Paulo Fonseca: «Acho que o Mourinho não precisa dos meus conselhos»

Os últimos dias foram tudo menos fáceis para Paulo Fonseca. Depois da goleada sofrida há uma semana em Inglaterra diante do Man. United e do desaire sofrido ante a Sampdoria, o técnico português viu confirmada a sua saída da equipa no final da época, a entrada de José Mourinho para o seu lugar e, agora, o adeus definitivo à Liga Europa. Ainda assim, olhando ao adeus à prova da UEFA, Fonseca assume que a equipa romana pode sair de cabeça levantada.





"Creio que tivemos uma boa primeira parte em Manchester. Perdemos a eliminatória, mas acabámos por estar bem nas duas mãos. Acreditei que era possível chegar à final, mesmo quando eles empataram em Manchester. Era possível, estávamos na frente ao intervalo, mas acabámos por errar na segunda parte. Era muito difícil ganhar por 4-0 aqui, mas demos o nosso melhor e marcámos três golos esta noite. Infelizmente o Man. United aproveitou todas as chances que teve", começou por apontar, à Sky Sport Italia.Paulo Fonseca voltou a falar de José Mourinho, mas deixou claro que não há qualquer tipo de ressentimento. "Conheço-o bem, somos ambos portugueses. Ele foi muito justo comigo neste momento e já falámos. Não creio que ele precise dos meus conselhos. Tem sido um prazer ser treinador da Roma. Fiquei muito orgulhoso por fazer parte do futebol italiano. Aprendi imenso e há muitas coisas boas que posso tirar. Foi uma experiência muito difícil, mas gratificante", assumiu o técnico, num discurso que soa quase a despedida ao calcio, ainda que de seguida, quando questionado por isso, Fonseca tenha assumido que adora o futebol italiano.A fechar, Paulo Fonseca garante que nunca pensou em demitir-se. "Não sou uma pessoa que desista. Houve momentos difíceis, mas tentei manter-me sempre focado em evoluir a equipa e fazer o meu trabalho. Seria o caminho mais fácil, deixar esta pressão para trás e sair, mas nunca o considerei", concluiu.