Paulo Fonseca com plantel do seu lado: Dzeko deve pedir desculpas

Paulo Fonseca tem a equipa do seu lado no que diz respeito ao diferendo com Edin Dzeko, segundo refere esta quinta-feira o 'Corriere dello Sport' e o avançado bósnio terá de pedir desculpas em frente aos restantes companheiros de equipa se pretender sanar a situação.





De acordo com o jornal italiano, o grupo de trabalho está solidário com o treinador português, depois deste ter sido insultado por Dzeko no balneário, após o Roma-Spezia, da Taça de Itália. E que só com um pedido de desculpas em frente a todos reverterá a situação de Dzeko, que treina à parte deste segunda-feira.Ontem o avançado bósnio já teria pedido, indiretamente, para voltar a integrar o grupo de trabalho, mas Paulo Fonseca terá dito que não, à espera de um pedido de desculpas.