Paulo Fonseca e a chegada de Mourinho: «O profissionalismo é um valor sagrado para mim»

"O profissionalismo é um valor sagrado para mim", disse Paulo Fonseca esta quarta-feira, na antevisão do jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, com o Manchester United, onde a formação italiana está em desvantagem (6-2)."Eu estou bem, tal como estava no primeiro dia em que cá cheguei. Estou motivado e quero fazer o melhor pela Roma até ao último dia em que cá estiver. O Mourinho é um grande treinador e vai fazer um grande trabalho aqui", prosseguiu. "Não é um problema para mim, vivi este momento com o profissionalismo de sempre."O treinador - que fica na equipa até ao fim da temporada - foi questionado se a sua saída da Roma foi um despedimento ou um acordo mútuo. "Vou ser honesto, é tempo de nos separarmos."Já no que diz respeito ao jogo de amanhã, diante do Manchester United, Paulo Fonseca explicou que não será fácil dar a volta à eliminatória. "Não posso mentir, não é fácil ganhar ao Manchester United por 4-0. Mas já vi muitas coisas no futebol e nada é impossível. Não se trata de um resultado confortável, mas queremos ganhar e lutar até ao fim."