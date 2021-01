Paulo Fonseca já foi confrontado com o caso da foto de Zaniolo

Depois de vários adeptos da Roma pedirem para o clube não renovar o contrato de Nicolò Zaniolo, Paulo Fonseca saiu em defesa do jogador e garantiu que o jovem médio "é um grande profissional".





O treinador foi confrontado este sábado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com a Sampdoria, com a foto partilhada pela mãe de Zaniolo, em que o futebolista surge a segurar uma mulher, apoiado na perna direita, numa fase em que recupera de uma lesão no joelho.O treinador português reiterou a confiança no médio. "Não me envolvo na vida privada dos jogadores. Apenas quero dizer que o Zaniolo é um grande profissional", disse Paulo Fonseca.