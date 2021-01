Paulo Fonseca na corda bamba: em Itália já apontam Massimiliano Allegri à Roma

A Roma está a ponderar a contratação de Massimiliano Allegri para o lugar de Paulo Fonseca, escreve esta sexta-feira o 'Corriere dello Sport', que define o antigo técnico da Juventus como "o treinador de sonho para os donos do clube".





Tiago Pinto, o diretor desportivo dos gliarossi, é o principal defensor de Paulo Fonseca e ontem ter-se-á reunido com dois jogadores de peso no plantel, com o intuito de lhes pedir que apoiem o treinador.Allegri, desempregado há um ano e meio, estará, segundo o mesmo jornal, fascinado com a possibilidade de treinar a Roma. Mas preferia assumir o comando técnico da equipa apenas no final da época.Massimiliano Allegri, explica o 'Corriere dello Sport', tem pedido um salário de 7 milhões de euros limpos por época aos clubes que o abordaram desde que saiu da Juventus, mas teria de baixar as suas pretensões para assumir o comando técnico da equipa da capital.