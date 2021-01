Paulo Fonseca quer reação forte da Roma

A Roma irá disputar hoje com o Spezia a presença nos quartos-de-final da Taça de Itália e Paulo Fonseca não espera menos do que uma vitória clara. Depois da derrota pesada (0-3) no dérbi com a Lazio, na última jornada da liga, o técnico tenta que esse resultado sirva de motivação para os giallorossi. “Não podemos alterar o que se passou, mas podemos começar a pensar que o que aconteceu não vai voltar a repetir-se. Ficámos muito desiludidos porque os nossos adeptos não mereciam aquela exibição, mas temos de começar já a mudar”, garantiu Fonseca, que perspetivou um duelo difícil com o Spezia: “Vamos enfrentar um rival difícil, com um estilo de jogo distinto!”

Entretanto, Zaniolo, que se encontra ainda a recuperar de uma lesão no joelho direito, testou positivo à Covid-19.