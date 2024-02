«Quando se tornarem homens, devolvem-me isso»: italianos revelam como Mourinho se despediu do plantel da Roma

José Mourinho é uma das personagens mais peculiares do futebol mundial e isso fica facilmente à vista de todos em inúmeras situações, desde os festejos de uma conquista até ao momento em que termina a ligação a um clube. A propósito deste último ponto, o jornal italiano ‘Il Messaggero’ revelou alguns pormenores da saída do ‘special one’ do comando técnico da Roma e da forma como se despediu dos jogadores, tendo, por exemplo, devolvido o anel que lhe foi dado pelo grupo após a conquista da Liga Conferência.Segundo conta a mesma publicação, o treinador português deixou o objeto no cacifo de Pellegrini, capitão de equipa da formação romana, deixando também uma fotografia sua a segurar diversos troféus com a seguinte mensagem: "Quando vocês se tornarem homens, devolvem-me isso." É referido ainda, na mesma fonte, que José Mourinho sente-se traído pela forma como os jogadores aceitaram prontamente a escolha de Daniele De Rossi como seu sucessor.Recorde-se que o técnico de 61 anos, que ontema assistir ao Benfica-Gil Vicente (), deixou a turma da capital italiana a 16 de janeiro, depois da derrota frente ao Milan.