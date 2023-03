Quarto árbitro que confrontou Mourinho em apuros: longa suspensão e possível despromoção

Continua a dar que falar a expulsão de José Mourinho no recente jogo entre a Roma e a Cremonese, na terça-feira. Depois da suspensão de dois jogos aplicada ao português e a decisão de colocar o árbitro principal Marco Piccini e o quarto árbitro Marco Serra na 'jarra' , agora chegam notícias de Itália que dão conta da decisão mais severa da Associação Italiana de Árbitros (AIA) em afastar o quarto árbitro por um longo período e até despromovê-lo.De acordo com o 'La Repubblica', a AIA ficou bastante irritada com a conduta de Marco Serra e é praticamente certo que, após a conclusão da investigação que foi aberta, o quarto árbitro veja o seu afastamento temporário transformar-se numa longa suspensão. Outra consequência da confusão e atitude com José Mourinho - o juiz terá ofendido o português e dito "toda a gente te mija em cima, vai para casa" - será a despromoção de categoria até às divisões inferiores.