«Que nos voltemos a ver em breve»: os cinco jogadores da Roma que se despediram de Mourinho nas redes sociais

José Mourinho foi esta terça-feira despedido do cargo de treinador da equipa principal da Roma e alguns dos seus pupilos vieram às redes sociais comentar a saída do técnico português, desejando-lhe sorte para o seu futuro, assim como para a restante equipa técnica. Um dos primeiros a pronunciar-se nas redes sociais foi o argentino Paulo Dybala, a a joia argentina do plantel giallorossi que se mudou de Turim para a Roma a pedido de Special One.

"Obrigado, míster! Obrigado por tudo. Trabalhar consigo foi um prazer enorme. Obrigado pelos seus conselhos e por todas as palavras que me deu. Desejo-lhe a si e à sua equipa as maiores felicidades. Espero que nos voltemos a ver em breve!", escreveu o internacional pela albiceleste, uma publicação que contou com um 'coração' de Di María na caixa de comentários.

Rui Patrício também não perdeu a oportunidade para agradecer ao técnico pela confiança em si depositada. "Míster, agradeço-lhe por ter confiado em mim para fazermos esta viagem juntos, pela admiração, respeito e amizade que sempre partilhámos! Um grande abraço também a toda a equipa técnica, desejando tudo de bom para os próximos desafios Até breve", pode ler-se na publicação do guarda-redes internacional português, dono da baliza da Roma, na sua página oficial do Instagram.

Diego Llorente foi na mesma onda dos seus companheiros de equipa, agradecendo a José Mourinho por todos os ensinamentos. "Obrigado pela confiança e por tudo o que aprendi ao seu lado. Foi uma honra trabalhar às suas ordens. Desejo-lhe o melhor para o futuro, a si e ao seu staff. Obrigado por tudo, míster", escreveu.

Por fim, Leo Paredes, embora mais curto nas palavras, também não deixou passar a saída do técnico luso em vão. "Obrigado por tudo, míster. Foi um prazer ser treinado por si. Desejo-vos sempre o melhor", adiantou.