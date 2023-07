Rasmus Kristensen é reforço da Roma

A Roma de José Mourinho garantiu a contratação de Rasmus Kristensen. O internacional dinamarquês, de 26 anos, foi emprestado pelo Leeds United até junho de 2024."Tenho orgulho de fazer parte desde grande clube. Sente-se a história assim que se entra aqui. O sucesso europeu da Roma nos últimos anos fez-me querer jogar neste clube. Mal posso esperar para ter a minha vida diária aqui", afirmou Rasmus Kristensen aos meios oficiais dos giallorossi.Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, está satisfeito com a nova aquisição da Roma. "O Rasmus é um jogador que acompanhamos há muito tempo, mesmo antes de se juntar ao Leeds, e agora finalmente temos a oportunidade de trazê-lo para a Roma. Apesar da tenra idade, ele acumulou muita experiência. Estamos convencidos de que vai reforçar as nossas opções defensivas e tornar o nosso plantel ainda mais forte", disse.Na temporada passada, o dinamarquês jogou por 30 ocasiões ao serviço do Leeds United. Rasmus Kristensen também conta com passagens pelo Salzburgo (Áustria), Ajax (Holanda) e Midtjylland (Dinamarca).