Renato Sanches 'desabafa' com ex-colega sobre as lesões: «Provavelmente alguém me amaldiçoou»

Minutos antes do início do encontro entre Roma e Fiorentina, jogo a contar para a ronda 15 da Serie A italiana que terminou com um empate (1-1), uma câmara 'apanhou' uma conversa entre Renato Sanches e Jonathan Ikoné, avançado franco-congolês com quem partilhou balneário durante a sua passagem pelo Lille. No reencontro entre ambos, Ikoné questionou o ex-companheiro sobre que lesão ele tinha, ao que Renato Sanches respondeu: "Nem sei. Provavelmente alguém me amaldiçoou".





A conversa foi feita em francês e posteriormente reproduzida pela TNT Sports.