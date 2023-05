Roger Schmidt junta-se a Rúben Amortim na lista de candidatos a suceder Mourinho na Roma

A hipótese de José Mourinho assumir o comando técnico do PSG na próxima época tem sido amplamente noticiada na imprensa internacional e a Roma já está de olho no mercado, para o caso de o treinador decidir trocar a capital italiana por Paris. E segundo a imprensa transalpina, a solução pode estar pelo campeonato português.O nome de Rúben Amortim já tinha sido ventilado e agora o jornal 'Il Messaggero' acrescenta o de Roger Schmidt.De acordo com aquela publicação, há responsáveis no clube apreciadores de Thiago Motta, técnico do Bologna que já foi falado quando se colocou a hipótese de Mourinho assumir a Seleção portuguesa, mas Tiago Pinto, diretor desportivo dos giallorossi, prefere os nomes de Roger Schmidt e Rúben Amorim.A favor dos técnicos de Benfica e Sporting está o desempenho europeu, bem como a aposta em jogadores jovens, acrescenta o mesmo jornal.