Roma aceitou proposta do Bournemouth: Zaniolo fez de tudo para o negócio... falhar

A poucos dias do fecho do mercado, o futuro de Nicolò Zaniolo está cada vez mais inclinado para uma continuidade na Roma, como José Mourinho tinha previsto quando falou do tema no fim de semana. O mais recente capítulo desta verdadeira novela envolve, segundo a imprensa italiana, uma transferência falhada para o Bournemouth por capricho do próprio jogador, que terá feito de tudo para que os cherries não seguissem avante com o negócio.De acordo com a Sportitalia e o Tuttomercatoweb, Roma e Bournemouth já teriam alcançado acordo para a transferência, com uma verba fixa de 30 milhões de euros, aos quais se podiam juntar 5M€ em variáveis e mais 10% de uma futura mais valia. Os valores agradavam ao italianos, mas a ideia de seguir para a Premier League, mais precisamente para o 18.º colocado, não entra nos planos do médio.Por isso, segundo as duas publicações, Zaniolo pediu um salário de seis milhões de euros anuais e ainda uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros em caso de despromoção ou se a oferta fosse de um clube italiano. Esta foi a forma que o jogador e o empresário Claudio Vigorelli encontraram para 'sabotar' o negócio, já que logo à partida tinham dito à Roma que não havia qualquer interesse no Bournemouth - o médio ofensivo encara essa mudança como um passo atrás na carreira.A ideia de Zaniolo, segundo a imprensa italiana, passa por mudar-se para o Milan e já haverá até acordo para os termos de contrato, mas a Roma não está disposta a deixar o jogador sair nas condições apresentadas pelos rossoneri: empréstimo com opção de compra obrigatória de 22 milhões de euros caso o Milan se apure para a Liga dos Campeões.