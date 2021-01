Roma adia treino e direção reúne-se para discutir futuro de Paulo Fonseca

Pode ser o primeiro grande desafio de Tiago Pinto como novo diretor desportivo da Roma. Depois da derrota da Roma frente ao Spezia, que ditou a eliminação da Taça de Itália, o rosto dos dirigentes da Roma mostravam bem a apreensão vivida. E já esta quarta-feira a imprensa italiana refere que a sessão de treino agendada para esta manhã foi adiada para a tarde, estando previsto decorrer antes uma reunião da direção.





O futuro de Paulo Fonseca à frente dos destinos da Roma estará a ser ponderado. De acordo com a imprensa italiana, as últimas exibições e os resultados negativos fizeram soar os alarmes e os irmãos Friedkin, Dan e Ryan, proprietários do clube, já não escondem o descontentamento com o rumo da equipa.O ambiente em Trigoria, o centro de treinos da Roma, está tenso e os adeptos juntam-se à onda de preocupação, criticando jogadores e equipa técnica.