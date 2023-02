Roma confirma transferência de Zaniolo para o Galatasaray

O avançado Nicolò Zaniolo transferiu-se em definitivo da Roma para os turcos do Galatasaray, anunciou na quarta-feira o clube da Liga italiana, que é treinado pelo português José Mourinho.

Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema romano, que ocupa a terceira posição na Serie A, informou ter "chegado a acordo com o Galatasaray por Nicolò Zaniolo", referindo que o internacional transalpino "transfere-se para o clube turco a título definitivo".

Por seu lado, o Galatasaray ainda não confirmou a contratação do jogador, sendo que a imprensa italiana avança que o clube de Istambul deverá pagar cerca de 16,5 milhões de euros (ME) pela aquisição, mais 13 ME em bónus, enquanto o avançado irá auferir 3,5 ME por temporada, até 2027.

O periodo de inscrições na Turquia encerrou precisamente na quarta-feira, ao contrário de vários países europeus, cujo limite foi o dia 31 de janeiro.

Zaniolo, de 23 anos, manifestou a intenção de deixar a Roma durante o último mercado de inverno, mas acabou por abortar, no último dia das inscrições, uma transferência para os ingleses do Bournemouth, que já tinham tudo acertado com os 'giallorossi'.

Na sequência desta situação, foi afastado da equipa principal, entrou em conflito com José Mourinho e ainda chegou a ser ameaçado pelos adeptos mais radicais da Roma.

Titular em apenas 15 das 29 partidas realizadas pela Roma esta temporada, Zaniolo deixa o clube transalpino ao fim de quatro temporadas e meia, após ter sido contratado ao Inter Milão, em 2018.

O Galatasaray, no qual atua o internacional português Sérgio Oliveira, é o atual líder do campeonato da Turquia, com mais nove pontos do que o segundo colocado, o Fenerbahçe, liderado por Jorge Jesus.