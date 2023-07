Roma de José Mourinho garante continuidade de Diego Llorente

A Roma, de José Mourinho, oficializou este sábado a extensão do empréstimo de Diego Llorente até junho de 2024.O defesa central espanhol, que pertence aos quadros do Leeds - que desceu ao Championship -, permanece assim mais um ano em Itália, depois de ter sido emprestado em janeiro da temporada passada ao clube desse país. Até ao final da época, realizou 12 jogos oficiais sob o comando do treinador português."Estou orgulhoso de poder continuar a fazer parte da família giallorossi. Quando tive a oportunidade de vir para a Roma em janeiro, não hesitei um momento. Sempre soube que faria tudo para ficar, não só para continuar a pertencer a este clube histórico, mas também para voltar a estar com os meus companheiros e lutar novamente com eles para alcançarmos os objetivos que merecemos", referiu o jogador, de 29 anos, aos meios oficiais do clube."O Diego integrou-se perfeitamente no nosso balneário, confirmando as expectativas que nele depositávamos em campo", acrescentou Tiago Pinto, o diretor geral da Roma.