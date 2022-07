Roma de Mourinho faz quatro jogos no Algarve

A Roma, de José Mourinho, vai estagiar no Algarve entre 12 e 23 de julho e o programa incluirá quatro jogos, um dos quais com o Sporting, no dia 19 de julho, no Estádio Algarve, às 20 horas.Os italianos defrontarão também o Portimonense, em jogo que terá lugar no dia 16 de julho, a partir das 19 horas, no Estádio Municipal de Albufeira.Jogos com o Sunderland (13 de julho) e Nice (23 de julho) completam o programa anunciado pela Roma, que conta nos seus quadros com o guarda-redes Rui Patrício, internacional A português.Os bilhetes para o jogo entre o Sporting e a Roma serão colocados à venda na internet através da blueticket.