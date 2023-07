Roma de Mourinho inicia contactos com o PSG para garantir Renato Sanches

A imprensa italiana avança que a Roma de José Mourinho já iniciou contactos no sentido de garantir a contratação de Renato Sanches este verão.Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube já terá abordado o PSG, bem como pessoas próximas do jogador, no sentido de perceber as condições de uma transferência do internacional português para a Serie A.Os giallorossi não estão interessados numa cedência em definitivo, mas sim num empréstimo, um negócio parecido ao de Georginio Wijnaldum, que chegou à Roma emprestado pelo PSG em 2021.Renato Sanches chegou ao PSG proveniente do Lille no verão do ano passado, mas jogou apenas 905 minutos, em 27 encontros.