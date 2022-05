Roma de Mourinho quer fintar Inter e pescar uma das jóias do mercado deste verão

Paulo Dybala está na mira da Roma, avança esta sexta-feira o jornal italiano, 'Corriere dello Sport'. O avançado argentino da Juventus termina contrato com os bianconeri no final da época e está à procura um novo clube.Segundo o jornal italiano, o amigo e agente do jogador, Jorge Antun, que trata dos seus interesses desde março, tem tentado encontrar uma solução para Dybala, tendo sondado clubes como Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcelona e Sevilha, mas começou a olhar para a Roma como um destino possível. O Inter também está na 'corrida'.Mourinho aprecia as qualidades do avançado e encara com bons olhos a possibilidade de contar com Dybala na próxima época.O 'Corriere dello Sport' avança ainda que Jorge Antun tinha esta semana um encontro agendado com Tiago Pinto, que acabou por ser adiado devido à derrota da equipa com a Fiorentina.Mourinho quer um extremo, um médio centro e um avançado de qualidade. Dybala é um jogador que agrada, mas a Roma sabe que terá de agir com prontidão de modo a afastar a concorrência, particularmente do Inter.'La Joya', por sua vez, pretende dar continuidade à carreira num clube que lhe garanta o regresso ao alto nível e um lugar indiscutível na seleção argentina. Para convencer Scaloni do seu talento Dybala precisa de estabilidade e do clube certo, acrescenta o mesmo jornal.