Roma de Mourinho soma terceiro triunfo na pré-época

José Mourinho somou esta quarta-feira o terceiro triunfo na pré-temporada da Roma, ao vencer o Triestina por 1-0, no Stadio Nereo Rocco.

Ainda sem o guarda-redes português Rui Patrício, o emblema romano adiantou-se no marcador no arranque do segundo tempo, com golo do jovem polaco Nicola Zalewski, de 19 anos, a responder na perfeição a um passe de El Shaarawy.





Mourinho alinhou na primeira parte com: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Villar, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. No segundo tempo, alinhou com: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Ibanez, Bove, Diawara, Perez, Zalewski, El Shaarawy e Mayoral.

Nesta pré-época, a Roma de Mourinho já havia vencido o Montecatini (10-0) e o Ternara (2-0). O próximo teste da equipa liderada pelo português está agendado para domingo, diante dos húngaros do Debreceni, antes de defrontar o FC Porto (dia 28).