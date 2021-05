Roma informa que Paulo Fonseca deixa o clube no final da época

A Roma formalizou aquilo que já se previa, ou seja, Paulo Fonseca não vai continuar no clube na próxima época.





L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Os gliarossi emitiram um comunicado a dar conta da decisão. "Em nome de todos na Roma, gostaríamos de agradecer ao Paulo Fonseca pelo trabalho árduo e pela liderança demonstrada durante estes dois anos", disse Dan Friedkin, presidente do clube."Nestes dois anos vivemos altos e baixos, mas sempre dei o meu melhor por este clube e por esta cidade, que me acolheu muito bem", afirmou Paulo Fonseca. "Quero agradecer a todos os adeptos da Roma, às pessoas que trabalham connosco no Trigoria, aos jogadores, àqueles que nos apoiaram neste caminho, em particular ao Dan e Ryan Friedkin pelo apoio contínuo desde que chegaram e a Tiago Pinto, um excelente profissional, a quem desejo o melhor na sua trajetória neste clube. Ainda temos jogos muito importantes para vencer nesta temporada e vamos dar o nosso melhor como sempre. Obrigado Roma."A Roma está na 7.ª posição da Serie A, a quatro jornadas do final da época. Quinta-feira defronta o Manchester United na 2.ª mão das meias-finais da Liga Europa, depois de ter perdido o primeiro jogo, por 6-2.