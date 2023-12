Roma não comunicou ao PSG que pretende terminar empréstimo de Renato Sanches

A notícia surgiu no 'Footmercato' e dava conta que a Roma pretendia terminar o empréstimo de Renato Sanches no imediato. No entanto,apurou que o clube italiano não notificou oficialmente nem sequer entrou em contacto com o PSG, clube detentor do passe, para concretizar esse cenário.A cedência de Renato Sanches à Roma é válida por 12 meses e, salvo qualquer imprevisto, será para cumprir até ao fim. O médio português participou em 9 jogos esta época.