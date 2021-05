Roma prepara-se para apresentar Mourinho em dia especial para o clube

O dia da apresentação de José Mourinho como treinador da Roma é o momento mais aguardado pelos adeptos da formação da capital italiana e por esse mesmo motivo o clube prepara-se para fazer algo em grande.

Esta segunda-feira, o jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança que a Roma pretende apresentar o treinador português no dia 17 de junho, nas Termas de Caracala, um dos lugares mais emblemáticos de Roma, uma data que celebra o 20.º aniversário do último campeonato conquistado pelo clube.

A possibilidade de o evento poder ocorrer no Estádio Olímpico de Roma está fora de hipótese, adianta ainda a mesma fonte. Isto porque a 'casa' da Roma é um dos palcos do Euro'2020, que arrancará no próximo dia 11 de junho.