Roma protesta contra castigo aplicado a Mourinho e entra em blackout até ao final da época

A Roma reagiu de forma enérgica após ver o Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol confirmar os dois jogos de suspensão a José Mourinho. Segundo a imprensa italiana, o clube vai entrar em blackout.Nem treinadores, nem jogadores ou qualquer pessoa do staff vai prestar declarações à imprensa até ao final da época, como forma de protesto pela decisão. Mourinho não vai estar no banco nos jogos com o Sassuolo e com a Lazio.Em causa está um cartão vermelho que o técnico português viu no jogo com a Cremonese, que a Roma perdeu, por 2-1. Mourinho disse que foi insultado pelo quarto árbitro e um recurso acabou por suspender os dois jogos de castigo, pelo que o técnico pôde estar no banco no jogo dos giallorossi com a Juventus.Mas o Tribunal de Recurso da Federação acabou por confirmar a sanção e Mourinho vai ter mesmo de cumprir o castigo.O blackout vai funcionar apenas para os jogos da Serie A. Na Liga Europa, onde a Roma defronta a Real Sociedad, na próxima semana, na segunda mão dos oitavos de final, o treinador e um jogador terão de falar à imprensa, pois a UEFA assim obriga.