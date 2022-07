Roma quer ganhar corrida ao Inter e 'põe a carne toda no assador': Mourinho telefona a Dybala

O jornal italiano 'La Stampa' escreve que José Mourinho telefonou a Paulo Dybala, no sentido de convencer o avançado argentino a assinar pela Roma.'La Joya' é uma das pérolas mais desejadas neste mercado, pois está livre desde que terminou contrato com a Juventus, no final de junho.Dybala também é pretendido pelo Inter, mas as negociações abrandaram depois de os nerazzurri terem garantido o regresso de Romelu Lukaku, por empréstimo do Chelsea. Além disso, a formação de Milão quer resolver a situação de Alexis Sanchez antes de enveredar pela contratação de outro avançado.Perante estas indecisões, a Roma e o Nápoles viram aqui uma janela de oportunidade para tentarem contratar o jogador. Os giallorossi fizeram a melhor proposta em termos salariais, mas o Nápoles acena com a presença na Liga dos Campeões.Por isso Mourinho entrou em campo, para tentar ajudar Tiago Pinto na resolução do problema. Dybala é um jogador que o treinador português aprecia e que quer levar para o Stadio Olimpico, pois sente que com ele a Roma pode dar um passo em frente na Serie A.