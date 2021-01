Rui Vitória 'apresenta' Tiago Pinto aos italianos: «Um fenómeno, um verdadeiro mágico»

Tiago Pinto é desde sexta-feira o novo diretor desportivo da Roma e o seu nome é por estes dias um dos mais falados na imprensa italiana. De tal forma que este sábado, a 'Gazzetta dello Sport' procurou junto de Rui Vitória perceber aquilo que antigo diretor geral para o futebol do Benfica poderá dar ao histórico conjunto romano. E aí, o ex-técnico das águias, que recentemente deixou o Al Nassr.





"É um dos melhores diretores gerais do Mundo. A Roma fez uma grande aposta e tenho a certeza de que será bem sucedido. É o primeiro a chegar e o último a sair, às vezes até dormia no centro d etreinos. Dizia-lhe sempre que ele era como um computador: analisa tudo, acerta sempre em cheio, sabe todos os segredos daquilo que comanda. Para ele, o clube é quase tão importante quanto a sua família. É talentoso. Com ele conquistei cinco títulos, ainda somos amigos e temos um fantástico respeito mútuo", começou por dizer.Na mesma conversa, Rui Vitória apresentou também a forma de trabalho do dirigente. "É alguém que quer sempre saber tudo. Treino, rotinas, gestão, comportamentos individuais... A primeira vez em que estive com ele foi com o presidnete do Benfica. Convenceu-nos de imediato: falou de forma clara e apresentou bem as suas ideias. O trabalho de equipa é fundamental para o Tiago e além disso tem uma relação especial com os jogadores. Não falo só de vídeos motivacionais antes dos grandes jogos, mas também pela forma como lida com eles. É também um excelente olheiro", elogiou.E por falar em deteção de talento, quem foi o maior craque que Tiago Pinto descobriu? "Rúben Dias. Jogava pelo Benfica B e lembro-me de me ter dito em 2017, durante um estágio, para confiar nele. 'É um predestinado, confia em mim'. Confiei e nunca mais deixou o terreno de jogo. Foi titular durante dois anos e o clube vendeu-o ao Manchester City por 70 milhões de euros. Uma transferência recorde para o Benfica. Nisso o Tiago é um fenómeno, um verdadeiro mágico", concluiu.