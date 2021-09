Sabry pode reforçar equipa técnica de Mourinho na Roma

Abdel Sattar Sabry pode vir a reforçar a equipa técnica de José Mourinho na Roma. O antigo internacional egípcio, que teve várias desavenças com o técnico português no Benfica, fez o anúncio esta sexta-feira, no jornal qatari 'Al-Watan'.





"Foi contactado para trabalhar com José Mourinho. Somos amigos e já lhe disse que era meu desejo chegar perto dele. Tive oportunidade de me juntar ao staff técnico quando esteve no Tottenham mas acabou por deixar o clube inglês pouco tempo depois. Foi o agente dele que me ligou há dias e disse-me que era um dos candidatos a integrar a equipa de Mourinho. Não sou o único e aguardo uma decisão nos próximos quatro dias", explicou o antigo extremo.