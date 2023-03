Serie A coloca árbitros envolvidos na confusão com José Mourinho na 'jarra'

O árbitro principal Marco Piccini e o quarto árbitro Marco Serra, que estiveram envolvidos numa confusão com José Mourinho terça-feira, durante o jogo que a Roma perdeu com a Cremonese, por 2-1, não vão estar em jogos da Serie A este fim de semana.O treinador português dos giallorossi viu um cartão vermelho e envolveu-se depois numa discussão com o quarto árbitro, dizendo que foi ofendido por Serra, estando por isso a considerar a possibilidade de agir judicialmente contra o juiz.Mourinho já foi entretanto punido com dois jogos de suspensão e uma multa de 10 mil euros; a Serie A, por sua vez, decidiu resguardar os dois árbitros, afastando-os dos jogos da 25.ª jornada do campeonato.Entretanto, uma fonte da Associação Italiana de Árbitros contou à agência Ansa que o aceso diálogo entre José Mourinho e o quarto árbitro não ficou gravado."O quarto árbitro normalmente não é gravado porque a sua voz e os ruídos de fundo podem interferir no áudio do árbitro e do VAR. A gravação apenas terá lugar se o quarto árbitro acionar o botão e ativar o mecanismo, mas isso neste caso não aconteceu", contou a fonte da associação de árbitros.No entanto, vídeos entretanto partilhados nas redes sociais mostram imagens em que Serra parece dizer a Mourinho vai para casa" e "toda a gente te mija em cima".