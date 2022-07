Telefonema de Mourinho resultou: Dybala aceita proposta da Roma e viaja para Portugal

A imprensa italiana noticia esta manhã que Paulo Dybala aceitou a proposta da Roma. A contratação do avançado argentino foi um pedido expresso de José Mourinho, que chegou inclusivamente a telefonar ao jogador para o convencer a aceitar a proposta dos giallorossi.Uma delegação da Roma reuniu-se com representantes do jogador na última quarta-feira na capital italiana, colocando em cima da mesa um contrato de três anos, com um salário de 6 milhões de euros limpos por época. Na última noite chegou a confirmação, Dybala aceitou e vai reforçar a frente de ataque da equipa de Mourinho.Em Itália o jornalista Gianluca Di Marzio diz também que o jogador já viajou para o Algarve, onde a equipa se encontra em estágio. Dybala deve fazer os testes médicos em Portugal.Recorde-se que o argentino, de 28 anos, terminou contrato com a Juventus em junho e era um dos jogadores mais apetecíveis neste mercado de verão. Esteve na mira do Inter, mas a chegada de Lukaku arrefeceu o interesse dos nerazzurri. Depois o Nápoles também o contactou, acenou com a participação na Liga dos Campeões, mas o jogador acabou por aceitar a proposta da Roma, que vai jogar a Liga Europa.Nos anos em que esteve na Juventus, Dybala participou em 293 jogos, nos quais marcou 115 golos e fez 48 assistências.