Tiago Pinto arrasa Zaniolo: «Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece»

Tiago Pinto deixou este domingo, antes do jogo com o Spezia , duras críticas à postura de Nicolò Zaniolo, considerando que o avançado, ao pedir para sair da Roma, colocou os seus interesses pessoais à frente dos da equipa da capital italiana."Todos nós sabemos que no futebol temos dois períodos distintos: um com o mercado fechado, onde podemos todos relaxar um pouco, e outro com o mercado aberto, onde alguém pode colocar os interesses individuais à frente dos coletivos. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Todos os que estão aqui hoje têm o desejo e motivação para levar os 3 pontos para casa. Posso ter cometido muitos erros, mas desde o primeiro dia na Roma - até ao último - que os interesses coletivos estarão sempre em primeiro lugar", atirou o diretor desportivo romano.Questionado sobre se o avançado poderia ser reintegrado caso não saia, Tiago Pinto não abriu o jogo. "Como disse, estamos habituados a ter dois períodos distintos. Temos de esperar pelo final da janela. Mas aconteça o que acontecer vamos estar unidos, com uma Roma forte com objetivos claros em mente".