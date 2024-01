Tiago Pinto deixa cargo de diretor geral da Roma no final do mês

Tiago Pinto vai deixar o cargo de diretor geral da Roma, sabe. O contrato do português terminava no final da temporada em curso (no próximo dia 30 de junho) mas, por iniciativa própria, o dirigente decidiu abandonar o cargo no final do presente mês. Recorde-se que Tiago Pinto, de 39 anos, chegou à Roma em janeiro de 2021. Durante a sua passagem, os giallorossi contrataram José Mourinho, que atualmente comanda a equipa principal.