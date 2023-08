Tiago Pinto: «Deixa-nos muito orgulhosos ver os nossos adeptos receberem Lukaku com este entusiasmo»

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, demonstrou "grande satisfação" pela chegada de Romelu Lukaku ao plantel orientado por José Mourinho.

Em declarações citadas pela imprensa italiana, o dirigente português do clube da capital italiana 'aplaudiu' ainda o entusiasmo demonstrado pelos adeptos no momento da chegada do avançado internacional belga que no último ano representava os rivais do Inter Milão, também por empréstimo do Chelsea.

"Saber que Lukaku escolheu a Roma só pode representar uma fonte de grande satisfação para todos nós. Com a sua chegada adquirimos mais experiência, profissionalismo e vontade de vencer. Deixa-nos muito orgulhosos ver os nossos adeptos receberem Romelu Lukaku com este entusiasmo."