A Roma foi uma das equipas afetadas pelo 'retoque' feito na tabela da Serie A, por conta da anulação da punição à Juventus , ao cair da 3.ª para a 4.ª posição. E, por isso, a decisão não caiu muito bem nas hostes romanas, como se pode perceber pela primeira reação pública, poucas horas depois, pela voz de Tiago Pinto."Não sei se têm a mesma expressão em Itália como temos em Portugal, mas costumamos dizer 'rir para não chorar'. Não sou advogado, por isso não entro nos aspetos legais da situação. Como homem do futebol e do desporto, se jogámos durante três meses com uma tabela que não é correta, então o sistema está errado", disse o dirigente romano, à Sky Sport Italia.