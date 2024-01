Tiago Pinto explica como contratou Mourinho: a mensagem que começou por ser uma piada

Tiago Pinto contou numa entrevista ao portal 'The Athletic' como conseguiu levar José Mourinho para a Roma. O diretor desportivo dos giallorossi, que está de saída do clube, explicou que tudo começou com uma troca de mensagens com Jorge Mendes, o empresário do treinador, em tom de brincadeira.Quando o Tottenham despediu o técnico português, a poucos dias da disputa da final da Taça da Liga inglesa, Tiago Pinto enviou uma mensagem ao empresário, sugerindo que Mourinho fosse para a Roma. Jorge Mendes mostrou o texto ao treinador, que gostou da ideia. "Penso que entre a mensagem e a apresentação decorreram uns 14 dias", explicou Tiago Pinto.A notícia apanhou toda a gente de surpresa em Itália, incluindo alguns especialistas em mercado. "Quando penso nos donos da Roma penso na forma como contratámos o Mourinho. Fazemos as coisas de forma rápida, sem alarido e de surpresa."Com Mourinho na liderança da equipa, Tiago Pinto admite que se tornou mais fácil convencer grandes estrelas a assinar pela Roma. "Se há três anos perguntassem a um adepto da Roma se seria possível ter na mesma equipa Dybala, Tammy [Abraham], Lukaku e Mourinho, talvez ele dissesse 'estás louco'. Mas agora tem", congratulou-se Tiago Pinto.